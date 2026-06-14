Marmaray'da yumruklu kavga: Güvenlik ve temizlik görevlilerine saldırdılar

İstanbul'un Pendik ilçesinde Marmaray'da çıkan kavga paniğe neden oldu.

Yolcu almak için istasyonda bekleyen Marmaray treninde, iki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

"ÇAKIYI GETİR" DİYE BAĞIRDI

Taraflar birbirlerine saldırırken, çevredeki yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında taraflardan birinin, "Çakıyı getir" diye bağırdığı öğrenildi.

Olay üzerine istasyonda görevli güvenlik personeli müdahalede bulunarak tarafları ayırdı. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken, diğer yolcu ile arkadaşı perona çıkarıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Peronda gerginlik devam ederken, dışarı çıkarılan yolculardan birinin arkadaşı güvenlik görevlisine yumruk attı.

Bunun üzerine saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında yeniden arbede yaşandı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN TEPKİ

Kavga sırasında yumruk isabet eden bir temizlik görevlisi de saldırgana tepki gösterdi.

Yere düşen kişiye, "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" diyen görevli, daha sonra saldırgana tokat attı.

POLİSE TESLİM EDİLDİLER

Görevlilere saldıran iki kişi, çevredeki görevlilerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Şüpheliler daha sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Marmaray'da yaşanan kavga ve arbede anları ise çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.