Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Martı Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."
Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Martı Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/MVSnQYfMET— KEGM (@kiyiemniyet) October 19, 2022
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