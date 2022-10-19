Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:59
Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Martı Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."


Marmaris tekne Kıyı emniyeti genel müdürlüğü

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