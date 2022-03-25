Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusu
Marmaris'te tartışmalara yol açan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi nedeniyle sivil toplum kuruluşları, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Marmaris ilçesinde tartışmalara yol açan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi nedeniyle sivil toplum kuruluşları Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye bürokratları hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi Sözcüsü Ufuk Beytekin, “İlgili makamlar inşaat ruhsatlarının iptalinin ardından inşaat tespit tutanağı düzenlememiş, inşaatların devamına göz yummuş ve görevlerini kötüye kullanmışlardır. Belediye gibi kamuya hizmetle yükümlü ve seçimle yönetimleri belirlenen sorumluluk makamlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri her şeyden önce ilgili beldenin sakinlerine, seçimlerde oy talep ettikleri halka karşı sorumluluklarının gereğidir. Bu makamlar kamu yararının ve yöre insanın çıkarlarını gözetmenin, doğaya ve çevreye karşı duyarlı ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek karar vermenin çok önemli olduğu makamlardır. Yaşadığımız örnekte maalesef bir sermaye grubunun çıkarları kamu yararının önünde tutulmuştur” diye konuştu.
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