Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı polis baskını!

Marmaris Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri tarafından imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin edildiği iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

İmar Müdürlüğü’ndeki bir görevlinin 26 Mart günü (dün) '4 bin dolar rüşvet aldığı' iddiası üzerine derinleştirildiği öne sürülen soruşturma kapsamında saat 00.00 sıralarında belediye binası çevresine çok sayıda polis sevk edildi.

Operasyonun yalnızca belediye ile sınırlı kalmadığı, farklı adreslerde de eş zamanlı baskınlar yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

13 KİŞİLİK LİSTE

Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü’nün de bulunduğu 13 kişinin şüpheli olarak belirlendiği öğrenildi.

Şüpheli listesinde yer alan isimler şu şekilde: Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı) ve H.P. (Belediye Çalışanı).

ÇALIŞANLAR BELEDİYEYE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında belediye çalışanlarının ve geçmiş dönemde belediye de görev almış isimlerin de belediyeye getirildiği kaydedildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı operasyonun devam ettiği belirtildi.