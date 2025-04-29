Marmaris ile Rodos, Kültür Festivali’nde buluşacak

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:41

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:41

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis’u ziyareti sırasında gündeme gelen "Marmaris-Rodos Kültür Festivali"nin düzenlenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Başkan Ünlü, yaptığı açıklamada, Marmaris ile Rodos arasında "ortak festival" konusunun ilk kez geçen ağustosta Rodos Belediye Başkanı Koliadis’i ziyareti sırasında gündeme geldiğini belirtti.

Ünlü, "Binlerce yıllık komşuluk, kültür, sanat, sosyal yaşam, müzik, yemek… Yani binlerce yıldır devam eden bu alışveriş tüm yaşama yansımış aslında. Bu yakada Zülfü Livaneli'nin söylediğini karşı tarafta Mikis Theodorakis söylemiş. Dolma dolmades olmuş, gyros döner olmuş. Müzikler gitmiş, yemekler gelmiş. Dostluklar, kardeşlikler, aileler kurulmuş. Biz bunu fark ettik ve Rodos'la böyle bir ilişki süreci varsa ortak bir festival yapalım dedik. ‘Ortak müzikler, ortak yemekler’ olarak planlıyoruz. Tüm bu ortak yönlerin yer aldığı bir festival düşünüyoruz" diye konuştu.

İKİ AYAKLI FESTİVAL

Festivalin bir bölümünü Marmaris, bir bölümünü de Rodos’ta yapmayı düşündüklerini söyleyen Ünlü, "Rodos Belediye Başkanı, değerli dostum Alexandros Koliadis ile bu festivale çok önem veriyoruz. Festival hem ortak kültürü yaşatma, ilerletme hem de dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirme adına önemli katkılar sunacak" dedi.

Rodos Belediyesi adına sanatçılar Memnune Kiazim ve Georgios Papasavvas’ın ilçeyi ziyaret ederek Marmaris Belediyesi ve MAKSAD temsilcileri ile ilk teknik görüşmeyi yaptıklarını anlatan Ünlü, ortak festivalin bu yıl sonbahar aylarında veya 2026'nın bahar aylarında düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Ünlü, Marmaris’i kültür, sanat ve festivaller kenti yapmak için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.