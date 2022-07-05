Marmaris Kent Konseyi'nden Kızılbük Koyu için çağrı

05 Temmuz 2022 Salı, 17:24

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde bulunan Kızılbük Koyu’nda 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya devredilen otel-devre mülk projesi, çevre halkının ve tüm doğaseverlerin tepkisini çekti.



Koyda dinamit patlatıldığını ve inşaatın derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Marmaris Kent Konseyi üyeleri, Muğla Valiliği tarafından projeye verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali istemiyle, 11.09.2021 tarihinde yargıya taşıdı.

"İPTAL KARARI VERİLECEĞİNİ UMUYORUZ"

Yarın görülecek dava ile ilgili yurttaşlara çağrıda bulunan Marmaris Kent Konseyi, "Bugüne gelinceye kadar Milli Park alanında bulunan projenin sahipleri alanda dinamit kullanmaktan, beton santrali kurmaktan, Milli Park alanını tahrip ederek yol açmaktan ve inşaat yasağı olmasına rağmen son Marmaris yangınında dahi çalışmaktan geri durmadılar.

Yarın 5.7.2022 günü saat 14.30 da “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açtığımız davanın duruşması Muğla 3. İdare mahkemesinde görülecek. Yaratılan çevre tahribatı iki bilirkişi raporu ile ortaya konulduğundan, mahkeme heyetinin hepimizin içinde var olan adalet duygusunu perçinleyecek bir 'iptal' kararı vereceğini umuyoruz. Herkesi duruşmanın yapılacağı Mahkemenin önündeki kutlamaya bekliyoruz" dedi.

