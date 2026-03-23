Marmaris’te 2026 turizm sezonu İngiliz turistlerle açıldı

Küresel ölçekte devam eden ekonomik zorluklar ve Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik gerilimlere rağmen, Marmaris’in güvenli ve huzurlu bir tatil destinasyonu olarak öne çıktığı belirtiliyor. Avrupa pazarından gelen talepteki artış da bu eğilimi destekliyor.

Türkiye, 2025 yılını yaklaşık 65 milyar dolar turizm geliriyle kapatırken, 2026 yılı için 68–70 milyar dolar gelir hedefi belirledi. Yılın ilk iki ayında turist sayısında kaydedilen %4’lük artış, sezonun güçlü geçeceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve Hollanda yer aldı. Özellikle İngiltere pazarı dikkat çekerken, 2025 yılında Muğla ve çevresine yaklaşık 3,5 milyon İngiliz turist geldi. 2026 sezonunda da bu sayının artması bekleniyor.

Mart ayının üçüncü haftası itibarıyla Marmaris’teki otellerde doluluk oranlarının %30–40 seviyelerine ulaşması, sezonun erken hareketlendiğini gösterdi. Turizm sektörü temsilcileri, yaz aylarında bu oranların daha da artacağını öngörüyor.

Bölgedeki turizm işletmeleri ve esnaf, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlarken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da değerlendirmesinde, küresel gelişmelere rağmen sektördeki beklentilerin yüksek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ile çevre coğrafyamızdaki savaş ortamlarına rağmen 2026 turizm sezonuna umutla bakıyoruz. Marmaris başta olmak üzere tüm turizm bölgelerimizde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Her geçen yıl hizmet kalitemizi artırıyoruz. Zaman zaman yaşanan aksaklıkların tüm sektöre mal edilmesini doğru bulmuyoruz. Marmaris, güvenli ve keyifli bir tatil için önemli bir destinasyon olmaya devam ediyor.”