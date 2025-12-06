Marmaris'te domuz istilası sürüyor: 'Yeni adres mezarlıklar'

Marmaris Belediyesi ekiplerinin ilgisizliği sonrası ilçede yaban domuzu sorunu giderek büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının bu sefer ki adresi mezarlıklar oldu. Ölüye de diriye de rahat vermeyen yaban domuzu sorununa vatandaşlar artık çözüm istiyor.

Turizmin gözde merkezlerinden Marmaris'te domuz sürüleri görülmeye devam ediyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede hoş olmayan görüntüler oluşturan yaban domuzları sadece çevreye değil, zaman zaman insanlara ve hayvanlara da zarar veriyor. Marmaris'teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.

"ARTIK MEZARLIKLARA DA ZARAR VERİYORLAR"

Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzlarının son adresi ise mezarlıklar oldu. Geçtiğimiz aylarda İçmeler Mezarlığı'na dadanan domuzların bu sefer ki adresi Armutalan Mezarlığı oldu. Mezarlıkların duvarlarından atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeliyor. Mezarların gece domuzlar tarafından tahrip edildiği belirten bölge sakinleri, "Marmaris'te ölüye de diriye de domuzlar tarafından rahat yok. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun" diyerek duruma tepki gösterdiler.