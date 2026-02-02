Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmaris'te lodos denizi taşırdı, kordon sular altında kaldı!

Marmaris'te lodos denizi taşırdı, kordon sular altında kaldı!

2.02.2026 09:27:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Marmaris'te lodos denizi taşırdı, kordon sular altında kaldı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan lodos denizi taşırdı, dalgalar metrelerce yükseğe çıktı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, denizlerde de fırtına meydana geldi.

Marmaris ilçesinde gündüz saatlerinden bu yana etkili olan lodos ise denizi taşırdı.

Hızı saatte 50 kilometreyi aşan şiddetli lodos sebebiyle dalgalar da metrelerce yükseğe çıktı.

Aşan dalgalar sebebiyle ise kordon sular altında kaldı. O anlar ise bölgedeki yurttaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde etkili olan lodos sebebiyle yükselen dalgaların kıyıya çarparak kordona taşması yer aldı.

İlgili Konular: #muğla #Lodos