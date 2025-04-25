Marmaris’e 31 yıl sonra Avusturyalı turistler geldi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:20

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:20

Marmaris Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz Kasım ayında yapılan 3. Yaş Turizmi Zirvesi meyvelerini vermeye başladı. Marmaris Belediyesi ile turizm paydaşları Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Türsab işbirliği ile gerçekleştirilen zirve ve yurt dışı fuarlarda yapılan görüşmeler sonrasında 31 yıl sonra Avusturyalı emekli turist kafileleri ilçeye giriş yaptı. Bahar aylarında doğa, tarih ve kültür odaklı seyahatleri tercih eden Avusturyalı emekliler 21 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında her biri 600 kişilik kafileler halinde Marmaris’te ağırlanmaya başlandı. İlk kafile de 21 Nisan’da Marmaris’e ayak bastı.

ÖZEL GECE DÜZENLENDİ

Avusturya’nın Niederösterreich, Steiermarkt, Kaernten, Vorarlberg ve Tirol eyaletlerinden gelen Avusturya Emekli Derneği’ne bağlı ilk kafile Marmaris’in doğal ve tarihi yerlerini gezerken dün de kendileri için MarmarisFest adıyla özel bir organizasyon yapıldı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Mamaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede Avurturyalı misafirlere ‘Marmaris’e hoş geldiniz’ denildi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, “Marmaris'in geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun ilk adımı olarak ilçemizde 31 yıl sonra Avusturyalı konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. Yapılan konuşmalarda Marmaris Belediyesi, Ticaret Odası, Getob ve Türsab bölgeye “düşük sezon” olarak kabul edilen Nisan ayında daha fazla turist çekebilmek için çeşitli projeler hazırladığı da belirtildi.