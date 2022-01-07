'Marmaris'te çevre katliamına seyirci kalmayın!'

07 Ocak 2022 Cuma, 06:21

Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devremülk projesi için Muğla Valiliği’nin verdiği “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için yargı mücadelesi başlatan Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar, verilen inşaat ruhsatıyla izin belgelerinin iptali için mahkemeye giderek Marmaris Belediyesi’nden davacı oldu.

HUKUKA AYKIRI

Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan projenin çevre üzerinde telafisi imkânsız ve geri döndürülemez zararlar doğuracağını belirten Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halime Şaman, “maalesef, inşaat yasağının olduğu dönemde bile firmanın faaliyetini engellemeyi başaramadık. Eylül ayında açtığımız iptal davası kapsamında bilirkişi incelemesi geçen hafta yapıldı. Projenin nasıl hukuka aykırı yapıldığı, oradaki doğal tahribat, yaratılan hasar bir kez daha açıkça görüldü. Denizin dibine bir beton santralı kuruldu ve bu proje ÇED değerlendirmesi dışında bırakıldı. Marmaris Belediyesi’nin projeye verdiği inşaat ruhsatlarında bazı kusurlar ve ihmaller olduğunu tespit ettik. İnşaat ruhsatları ve imar durum belgesinin iptali için dava açtık. Nisan ile mayıs arasında verilen bir ruhsat söz konusu. Proje için ÇED süreci dahi başlamadan belediye ruhsat vermiş. Firma da bunu gerekçe gösterip kendisini savunuyor. Keşif sırasında firma temsilcileri de meydana gelen tahribatları sahip oldukları inşaat ruhsatları ile gerekçelendirdiler ve savunmalarını ağırlıklı olarak bu noktaya odakladılar” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DAVA

Şaman, “İmar kanununa göre kamuya terk ve ihdas işlemleri yapılmadan belediyenin ruhsat vermesi uygun değil. Bu kusurları gördüğümüz için ve ÇED beklenmeden işlem yapıldığı için davacı olduk. Yazın inşaat yasağı varken burada yürütülen bir faaliyet söz konusuydu. O kadar talepte bulunmamıza rağmen buna müdahale edilmedi ve belediyeden orada inşaat faaliyeti yok yanıtı aldık. Bizzat tanık olmamıza, herkesin gözü önünde inşaatın devam etmesine karşın, ara vermeksizin çalıştılar. Şu anda gece de çalışıyorlar. Bunun için ayrıca izin alıp almadıklarını bilmiyoruz. Marmaris Belediyesi ve Muğla Valiliği’ne inşaat yasağı uygulanan yaz döneminde izin verilen firmalar olup olmadığını sorduk ve detaylı bir yanıt istedik. Ancak bize gelen cevapta herhangi bir izin verilmediği söylendi. Ama firma yetkilileri çalışma izinleri olduğunu ve faaliyetlerine bu şekilde devam ettiklerini söyledi. Özel hayatın gizliliğine sığınan belediye ise sorularımızı yanıtsız bıraktı. Kentin ortasından geçen bir inşaata nasıl seyirci kaldılar? Orası milli park ve koruma alanı, neticede kamusal alan. Nasıl olur da özel hayat derler ve bu konuda bize yanıt vermediler anlamış değiliz. Biz belediyenin vermiş olduğu imar durum belgeleriyle ruhsatları iptal etmesini ve inşaatın acilen durdurulmasını istiyoruz” dedi.