Marmaris'te orman yangını saatlerdir sürüyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 23:23

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 12.30 civarında Yalancıboğaz - Adaköy Aksaz yolu mevkinde çıkan orman yangınına tüm Orman İşletme, İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir. Güzel haberler verebilmek umuduyla, ekiplere kolaylıklar diliyoruz" denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam etmektedir. 50 personel, 30 araç ve yardımcı ekipmanlarımızla, orman ekiplerine destek olmak amacıyla sahadayız" denildi.

MARMARİS KENT KONSEYİ'NDEN YANGIN AÇIKLAMASI: AKSAZ LOJMANLARI TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Marmaris Kent Konseyi, bugün Marmaris’te çıkan orman yangını dolayısıyla Aksaz askeri üssündeki lojmanlarda yaşayanların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Marmaris Kent Konseyi nin sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

Marmaris yangınından maalesef haberler kötü. Aksaz lojmanları tahliye edilmeye başlandı. Lojmanda yaşayanlar servislerle tahiliye ediliyor. Marmaris yanıyor.

Marmaris Ticaret Odası ise ise tahliye edilmekte olan yurttaşların konaklayabilecekleri yerlere ilişkin iletişim bilgilerini yayınladı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına neden olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkisinde saat 12.20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yangına müdahalenin sürdürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: