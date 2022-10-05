Marmaris'te sahte dövizle harcama yapan 2 turiste gözaltı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gittikleri mekanlarda sahte döviz harcadıkları belirlenen Hollanda uyruklu 2 turist, yakalanıp gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, ilçede eğlence mekanları ile otel ve marketlerde sahte döviz harcandığı bilgisine ulaştı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Hollanda uyruklu J.J.V.K. (22) ile P.D.B. (21) olduğunu belirledi. 2 turistin kaldığı otele, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Otel odasındaki aramada, sahte olduğu belirlenen 500 dolar ile 380 euro ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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