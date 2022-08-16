Masadaki ilaçlar dikkat çekti: Parktaki kameriyede ölü bulundu
Adana’da Mehmet Özşahin (34), parktaki kameriyede ölü bulundu. Kameriyedeki masanın üzerinde ise astım ilaçlarının olduğu görüldü.
Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki bir parkta sabah saatlerinde ahşap kameriyenin önünde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özşahin olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Kameriyedeki masanın üzerinde ise astım ilaçları olduğu görüldü.
Mehmet Özşahin’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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