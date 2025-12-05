Masaj salonuna 'fuhuş' baskını: 6 kadın gizli bölmeden çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

M.A. adlı şahsın işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan şahıslara toplam 98 bin 520TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi.

İşyeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.