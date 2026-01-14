Matmazel'in ölümüne ilişkin patoloji raporu açıklandı: Darbedildiği kesinleşti! 'Bu dosya caydırıcı bir kararla kapanmalıdır...'

Ankara’da Demetevler Metrosu’nun simgesi haline gelen ve çevre sakinlerinin “Matmazel” adını verdiği 15 yaşındaki sokak köpeğinin ölümü kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İddialara göre metro personelinin sopalarla kovalaması sonucu yürüyen merdivene sıkışarak yaşamını yitiren Matmazel’in, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’nda yapılan patolojik incelemesinde darbedildiği tespit edildi.

Daha önce görevden uzaklaştırılan personelin iş sözleşmeleri sona erdirildi.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada “Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, ABB de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet’e konuşan Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kanat, Matmazel’in ölümünü ‘Talihsiz bir olay’ gibi anlatmanın gerçeği çarpıtmak olduğuna dikkat çekerek “Kamuoyuna yansıyan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji nekropsi bulguları, ölüm nedenini şiddetli künt travma sonrası gelişen yaygın iç kanama ve hipovolemik şok olarak tarif ediyor. Beyin dokuları ile göğüs ve karın boşluğunda kanama; akciğer, kalp, böbrek, dalak gibi birden çok organda yaygın kanama bulguları, hekimlik açısından ‘Tek bir noktaya sınırlı basit yaralanma’dan değil, yüksek enerjili ve yaygın etkili bir travmadan söz ettiğimizi gösterir” dedi.

‘CEZASIZLIK ALGISINI PEKİŞTİRİR’

Bu belirtilere eşlik eden tırnak/diş kırıkları ve yumuşak doku hasarlarının da Matmazel’in ciddi bir şiddete maruz kaldığına işaret eden bulgular olduğunu belirten Kanat, “Bu tablo ‘Hastalık’ veya ‘Kendiliğinden ölüm’ diye geçiştirilemez; adli şiddet şüphesi doğurur” diye ekledi. Personelin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinin ceza yargılamasının yerine geçmeyeceğini aktaran Kanat, “Olay yerindeki kamera kayıtları, tanık beyanları, zaman çizelgesi ve maddi delillerin tamamı gecikmeksizin toplanmalı; sorumluluk zinciri adli makamlarca somut delillerle ortaya konulmalıdır. Aksi halde ‘İşten atıldı, konu kapandı’ yaklaşımı, hayvana yönelik şiddette kronikleşen cezasızlık algısını pekiştirir ve yeni vakalara zemin hazırlar. Bu dosya, idari bir işlemle değil; yargı önünde caydırıcı bir kararla kapanmalıdır” ifadelerini kullandı.