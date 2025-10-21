Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü

İstanbul'un Kadıköy'de 24 ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında 6'ıncı duruşma gerçekleşiyor.

6. duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.

DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz" diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre yurttaşlarla sohbet etti.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.

Son duruşmada savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi.

Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celsede iki sanık ifade verdi. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.

Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayu bugüne ertelemişti.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Mekup şöyle devam etti:

"- Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme.

- Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var.

B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları ise şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"- Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana.

- Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Türkiye'nin aylardır konuştuğu cinayet 24 Ocak 2025 günü Kadıköy'de işlendi. Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.