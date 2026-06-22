Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Yalova'da yaşayacak

Yalova Belediyesi'nce düzenlenen törene, Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, bugün yalnızca bir parka isim vermek için değil, kısa yaşamına rağmen binlerce insanın kalbinde iz bırakan bir gencin hatırasını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin gözbebeği, arkadaşlarının sevilen dostu ve geleceğe umutla bakan bir genç olduğunu ifade eden Gürel, “Geçen sene topluma mal olmuş bir acı yaşadık. Bazı acılar evin ötesine geçiyor. Semte, şehire, ülkeye mal oluyor. Ahmet’in de vefatı öyle oldu. Biz de meclis grubumuzun çalışmasıyla mevcut kaykay pistimize onun adını verdik. İnşallah ömür boyu yaşasın ismi, hatırlansın” dedi.

"GURURLANDIM"

Yasemin Minguzzi ise İzmir ve Ankara gibi pek çok ilde kaykay parkına Ahmet’in adının verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yalova’da da böyle bir şey olması çok gurur verici bir şey. Gururlandım. Burada bir çok kaykaycı çocuk ile birlikte toplandık. Hepsi birer Ahmet benim için. Hepsine kucak dolusu sevgiler. Ayrıca Başkanımız da sağolsun yardımcı oldu.”

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı da Belediye Başkanı Mehmet Gürel’e Ahmet’in adını yaşattığı için teşekkür ederek, “Kendi ismini burada yaşatıyor olması gelecek için bir umut olacak ve çocuklarımızın yaşam hakkını savunma noktasında bizlerin vereceği mücadele için de bir anıt olacak” diye konuştu.

Katılımcılar da genç yaşta yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’yi sevgi, özlem ve dualarla andı.