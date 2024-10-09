'Mavi dil' hastalığı tespit edildi: Mahalle karantinada!

Adana'da bir mahalle, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

'Mavi dil' hastalığı tespit edildi: Mahalle karantinada!
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DHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 23:11

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

 

 


Etiketler: #Adana #Karantina

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