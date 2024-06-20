Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Sumaklı Mahallesi, bir köpekte görülen kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 18:02
Şanlıurfa'da mahalleye kuduz karantinası
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi. Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi. 


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