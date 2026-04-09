Mavi Vatan tatbikatı Antalya Körfezi’nde yapıldı: 15 bin personel, 120 gemi, 30 hava unsuru katıldı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan tatbikatı, dün yapılan fiili atış safhasıyla tamamlandı. Tatbikatta 3-8 Nisan 2026 tarihleri arasında harekâta hazırlık ve fiili silah eğitimleri gerçekleşmişti.

AMAÇ: HAREKÂTA HAZIRLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK

120 gemi, 50 hava unsuru ve 15 bin personelin katıldığı tatbikatın amacı, “Katılan unsurların harekâta hazırlık seviyelerini yükseltmek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komutanlıkların karargâh ve harekât merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek” olarak duyuruldu.

‘BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ’

Dünkü fiili atış gününü Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinden izledi. Antalya Körfezi’nde seyreden gemide basın mensupları da yer aldı. Dün, TCG Anadolu’dan Bayraktar TB3 SİHA kalkışı, sürüklenen mayın imhası, fırkateyn, korvet ve hücumbotlardan top atışları, TB3’ten MAM-L atışı icra edildi. Bunların ardından tören geçişi yapıldı ve tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.