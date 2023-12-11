‘Mavi Vatan’dan vazgeçildi iddiası: ‘Bildirgeyle Yunanistan kazandı’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile imzaladığı “Atina bildirgesi”nin Türkiye için “Mavi Vatan”dan vazgeçmek anlamına geldiği ileri sürüldü. Bazı asker ve diplomatlar, “Metinde Türkiye lehine tek bir unsur yok” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Atina’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında imzalanan ve yayınlanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi”ne sivil ve askeri uzmanlardan tepkiler sürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan emekli Tuğamiral Mustafa Özbey, “Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat metninde, Türkiye lehine tek bir unsur yoktur. Aksine, Yunanistan’ın de-fakto yarattığı sözde kazanımlara meşruiyet fırsatı sunmaktadır” derken emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik ise bildirinin Yunanistan tarafından istismar edilmeye pek müsait olduğuna ve Türkiye’nin son yıllardaki pozisyonunun gerisinde bir pozisyon aldığına dikkat çekti.
‘YUNANISTAN’IN ZAFERİ’
Bildiriyi Cumhuriyet’e değerlendiren Mavi Vatan’ın teorisyeni emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Bu bildiri, Mavi Vatan’dan vazgeçmek, Yunanistan açısından da diplomatik zaferdir” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında jeopolitik sorunların kaynağı Türkiye değildir” diyen Gürdeniz, “Lozan dengesini bozan Türkiye değildir, adaları silahlandıran Türkiye değildir. Aksine Türkiye, 12 mil tehdidi ile kıtaya sıkıştırılmak istenen, karşısına; Çanakkale’den çıkan bir geminin İskenderun’a ulaşabilmesini bile engelleyen bir harita ile tehdit edilen taraftır” ifadelerini kullandı. Geçmişte Yunanistan’ın bu girişimlerde en ufak taviz vermediğine değinen Gürdeniz, şunları söyledi:
“Yunanistan kronikleşmiş Ege ve Doğu Akdeniz yaklaşımı ile Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef almaktadır. Egemenlik sorunlarını çözememiş iki ülke anlaşma yapamaz. Bildiride BM’ye “sorun çözücü” atıf yapması risklidir. Böyle bir bildirinin Türk Dışişleri öncülüğünde imzalanması zayıflık algısı yaratacaktır. Arınç 2005 yılında, 1995 yılındaki TBMM kararına atıf yaparak Yunanistan’ın tehdidine yanıt veren kararın geri çekilmesini istemişti. Bu bildiri ile dolaylı olarak Arınç’ın çizgisine dönüldüğünü görüyoruz.” l HATAY
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Deprem bağışları nereye gitti?
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'