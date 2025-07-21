'Maydanoz Döner' operasyonunda iddianame hazırlandı: İstenen cezalar belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydanoz Döner'e yönelik hazırlanan iddianamede 46'sı tutuklu 70 kişi hakkında hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydanoz Döner hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, "Merkezi İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ'nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki ve yurt dışında bulunan bazı şubelerinin resmi/gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı şahıslardan seçildiği ve franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayriresmi ortak yapıldığı" tespitine yer verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca 8 kişi hakkında söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

MAYDANOZ DÖNER OPERASYONU

21 Şubat’ta Maydonoz Döner’e operasyon yapılmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, Maydonoz Döner üzerinden finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 kişinin gözaltına alındığını" belirtmişti.

Maydanoz Döner'in 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti.

Toplam 29 şubede, "ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı" belirlenmişti.

KAYYUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Operasyonun ardından da Maydonoz Döner’e kayyum atandığı açıklandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, "Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir" denilmişti.

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de Maydonoz Döner’e kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.