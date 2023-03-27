Mazlum Çimen ve Anadorian İzmir'de sahne aldı

Anadolu'nun zengin kültürel mirasını, çağdaş ve evrensel bir yaklaşımla yorumlayan Mazlum Çimen ile Anadorian İzmir’de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:25
Mazlum Çimen ve Anadorian İzmir'de sahne aldı
Abone Ol google-news

Mazlum Çimen ve Türkiye’nin önde gelen virtüözlerinden oluşan Anadolu etnik caz grubu Anadorian, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sevenleri ile buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da konseri dinleyenler arasında yer aldı. Çimen, sahnede sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserde kısa bir konuşma yapan Çimen, “Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Çok karanlık bir dönemden geçiyoruz. Hala hayatta ve direniyorsak önce kendimizi alkışlayalım” dedi.

Depremlerde ve selde birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Mazlum Çimen, yaşananların unutulmayacağını belirterek, hayatını kaybeden tüm yurttaşları saygı ile andığını söyledi.


Mazlum Çimen konser İzmir

En Çok Okunan Haberler