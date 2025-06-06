Mazlum Kobani’nin, silah bırakma için Öcalan’la görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi

Terör örgütü SDG/YPG elebaşısı Mazlum Kobani “Türkiye’yle yakın temas halindeyiz” dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin; “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin resmi görüşmesi olmamıştır” dedi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Mazlum Kobani, PKK terör örgütünün ardından SDG/YPG terör örgütünün silah bırakması için KCK/PKK elabaşısı Abdullah Öcalan’la görüşmek istiyor.

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, PKK terör örgütü ve DEM Parti’nin “Barış ve Demokratik Toplum” adıyla sürdürdüğü çözüm süreci kapsamında terör örgütünün 12 Mayıs’ta silah bırakmasının ardındanterör örgütünün Suriye uzantısı SDG/YPG terör örgütünün de silah bırakıp bırakmayacağı tartışma konusu yarattı. KCK/PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın DEM Parti İmralı heyeti tarafından 25 Şubat’ta okunan çağrısında ve terör örgütünün silah bırakma ve fesih açıklamasında terör örgütünün diğer uzantılarına değinmemesine karşın; iktidar ise söz konusu sürecin SDG/YPG ile Irak uzantısı PJAK’ı da kapsadığını belirtiyor.

AKP SÖZCÜSÜ ‘SİLAH BIRAKMA’ ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Bu tartışmalar sürerken; SDG/YPG terör örgütünün elebaşılarından Mazlum Kobani’nin “Türkiye ile temas halindeyiz” açıklaması yapması ise tartışmaları hareketlendirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na ilişkin, parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada Kobani’nin açıklamasına da değindi. Çelik; “PKK terör örgütünün bütün şubeleri ve uzantılarıyla ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK’nın uzantılarından ne kastediliyor? Suriye’deki SDG yapılanması, İran’daki PJAK yapılanması ve benzeri yapılanmalar kastediliyor. İmralı’dan yapılan açıklamada ‘özerklik, federasyon ve diğer konuların herhangi bir şekilde gündemde olmadığı, geride bırakıldığı’ ifade ediliyorsa bu, Suriye için de geçerlidir. Bütün bu çerçevenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin resmi görüşmesi olmamıştır. Silah bırakma konusunda bir adım atılması yönünde bir karar alınır ve bunun nasıl yönetileceğiyle ilgili bir tablo ortaya çıkarsa, o zaman bizim istihbarat örgütümüz onlarla temas edecektir” dedi.

KOBANİ ÖCALAN’LA İMRALI’DA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

İktidarın bu tutumuna karşın; SDG/YPG’nin elebaşılarından Mazlum Kobani’nin; Türkiye’ye gelerek KCK/PKK elebaşısı Öclan’la görüşmek istediği iddia ediliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Kobani silah bırakma konusunu İmralı’da Öcalan’la görüşmek ve görüşmenin ardından adım atmayı hedefliyor. Kobani’nin bu görüşme için Türkiye’nin resmi makamlarından izin talebinin olduğunu aktaran kaynaklar; iktidarın ise bu duruma sıcak bakmadığını belirtiyor. Öcalan tarafı ise sürecin sekteye uğramadan yürütülebilmesi için bu görüşmenin yapılmasını istiyor.