Mazot 20 TL'ye dayandı: İETT Genel Müdürü’nden KDV ve ÖTV çağrısı
Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mazot fiyatının 20 TL’ye dayandığına dikkat çekerek KDV ve ÖTV’nin kaldırılması için çağrı yaptı.
Akaryakıta son 2 ayda art arda gelen zamlar, toplu taşıma hizmetini veren kurumları da zor durumda bıraktı.
İstanbul'daki toplu taşımanın bel kemiği olan İBB’ye İETT'nin Genel Müdürü Alper Bilgili, sosyal medya hesabından gelen zamlara tepki gösterdi. Bilgili, KDV ve ÖTV çağrısı yaptı.
Bilgili “Mazot bugün artık 20 lira sınırına dayandı. Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalıdır” paylaşımında bulundu.
Mazot bugün artık 20 Lira sınırına dayandı. Belediyelerin ve özel halk otobüsü, minibüs, hatta taksi esnafının kontak kapatmaya mecbur kalmadan, ulaşım hizmeti vermeye devam edebilmesi için, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıttaki KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalıdır. pic.twitter.com/Do0s2j1cka— Alper Bilgili (@alperbilgili) March 5, 2022
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