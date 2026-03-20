Mazot zammına tepki gösteren Osmaniyeli çiftçi: '10-12 liraya ürün satıyoruz, 65-70 liraya mazot alıyoruz'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen 5 lira 20 kuruş zamma vatandaşlar tepki gösterdiler.

"EMEKLİYİM, BİZİ ZAMLAR ÇOK ZORLUYOR"

Emekli bir yurttaş, "Bu zamlar bizi çok zorluyor. Arabayı satmak zorunda kalacağız" dedi.

Bir başkası ise, "Biz mazot çıkardık Gabar'dan. Nerede bu petrolümüz, bizim mazotumuz, benzinimiz nerede? Durmadan petrole zam yapıyorsunuz, 3 lira, 5 lira, 10 lira... Nereye gidecek bu durum? Çiftçiyim, tarlaları ektik ama ne halle ekiyoruz? 10 lira, 12 liraya ürün satıyoruz, 65-70 liraya mazot alıyoruz. Gübrenin tonu 30 bin lira oldu. Ne olacak bu iş? Çiftçinin hali harap, gidişatımız hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

"ZAM GELMEYEN BİR ŞEY KALMADI Kİ MAZOTA GELMESİN"

Bir yurttaş, "Çiftçilerin çiftçiliği bırakmaları lazım. Gübre, mazot aldı başını gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bırakıp emekli olsunlar" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da, "Zam gelmeyen bir şey kalmadı ki mazota gelmesin, hepsine geldi. Gidecek halimiz kalmadı. Çiftçiyiz gidecek halimiz yok. Mazota güç yetmez oldu. Tarlaları ekemedik, daha bekliyoruz, öyle bekliyoruz. Kontakları kapatalım, öyle bekleyelim. Yapacağı bize bu, başka bir şey yok. Savaşla bizim ne alakamız var? Savaş nerede biz neredeyiz?" ifadelerini kullandı.