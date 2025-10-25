Mazota, benzine zam mı geldi? 25 Ekim 2025 motorin ne kadar, benzin kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarına; brent petrol ücretindeki artış ve dövizdeki değişiklikler yön veriyor. Peki, Motorine, benzine zam mı geldi? 25 Ekim 2025 motorin ne kadar, benzin kaç TL?

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapıldı.

25 EKİM 2025 MOTORİN, BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

Ankara:

Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İzmir:

Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT