Mazota, benzine zam mı geldi? 25 Ekim 2025 motorin ne kadar, benzin kaç TL?

25.10.2025 11:01:00
25 Ekim 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine, benzine zam mı geldi? 25 Ekim 2025 motorin ne kadar, benzin kaç TL?

Image

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapıldı.

Image

25 EKİM 2025 MOTORİN, BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

Ankara:

Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İzmir:

Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT

