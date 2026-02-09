MEB 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı! Başvuru şartları neler, gelir sınırı kaç TL? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bursluluk süreci resmen start aldı.



İşte başvuru tarihlerinden gelir sınırına, sınav içeriğinden sonuç ilanına kadar adım adım 2026 bursluluk süreci...

2026 İOKBS SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) süreci resmi olarak başladı.



Takvime göre adaylar, başvurularını 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek; ancak başvuru sürecinin geçerlilik kazanması için okul müdürlüklerinin en geç 13 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onay vermesi gerekecek. Büyük bir merakla beklenen sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde düzenlenecek. Binlerce öğrencinin gelecek hedefleri için ter dökeceği sınavın sonuçları ise 1 Haziran 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR SINIRI

Bu yıl bursluluk sınavına başvuracak öğrenciler için maddi imkân kriteri güncellendi. 2026 yılı için belirlenen kurala göre; ailenin 2025 yılı yıllık toplam gelirinden fert başına düşen net miktarın 250.000 TL’yi aşmaması gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

EK-1: Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname.

2025 yılına ait 12 aylık toplam geliri gösteren maaş bordrosu veya belgeler.

Aile bireylerinin kimlik beyanları.

SINAV NASIL UYGULANACAK?

26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav, tek oturumda yapılacak. Öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde 4 seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre tanınacak.

Ders Dağılımı:

5, 6, 7 ve 8. Sınıflar: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (20'şer soru).

9, 10 ve 11. Sınıflar: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, DKAB) (20'şer soru).

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler başvurularını www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Yurt dışındaki T.C. vatandaşı öğrenciler de e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuruların geçerli sayılması için okul müdürlükleri tarafından 13 Mart’a kadar onaylanması şart.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluk sınavına başvuru yapamayacaklar.

Sınavı kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, Ekim 2026 itibarıyla hesaplarına yatırılmaya başlanacak.