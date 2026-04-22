MEB 672 protokol dedi, isimleri sınırlı açıkladı: ‘İdeolojik duruşa bakmıyoruz’ savunması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin, bakanlığın vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere ilişkin soru önergelerine ortak yanıt verdi. Yanıta göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, bakanlık ile protokol imzalayan 672 farklı demokratik kitle örgütü bulunuyor. Yanıtta protokol imzalanan bazı demokratik kitle örgütlerinin isimlerine de yer verilirken, şöyle denildi:

“TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Öğretmen Akademisi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Elginkan Vakfı, Türk Tekstil Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ahbap Derneği, Türk Eğitim Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Açık Hava Reklamcıları Derneği, Kuaförler Derneği, Klasik Sanatlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliği yürütülen kurum ve kuruluşlardan sadece birkaçıdır.”

NELER VAR ?

İmzalanan protokollerin; eğitim-öğretim, sağlık, güvenlik, kültür-sanat, sosyal yardım, öğrenci taşıma hizmetleri ve çevre gibi alanlarda imkânları geliştirmeyi ve fırsat eşitliğini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

‘İDEOLOJİYE BAKMIYORUZ’

Yanıtta, “Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarının ideolojik duruşuna bakmaksızın, eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak her türlü kaynağı değerlendirmeyi ilke edinmiştir” denildi. Protokoller kapsamında bakanlık bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı, taraflara hiçbir ödeme gerçekleştirilmediği de bildirildi.