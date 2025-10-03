MEB afetleri ‘doğal’ gördü, tedbirsizliği görmedi: Afet bilinci dersi var, hazırlık yok

Okulları depreme hazırlamayan, yangınla mücadelede öğretmeni görevlendiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrencileri afet konusunda bilinçlendirme çabasını değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB, öğrencilerimize ‘ödev’ vererek afetlere karşı bilinçlenmeyi anlatıyor. Ancak asıl ödevini yapmayan, dersine çalışmayan ve sınıfta kalan bizzat siyasi iktidarın kendisidir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ‘Yeşil Vatan Tematik Takvimi’ni hayata geçirdi. Takvim doğrultusunda ekim ayı “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirlendi. Bu çerçevede önceki gün MEB’in sosyal medya hesabından “Bilginin ışığında, bilimin rehberliğinde her türlü afet için bu yıl “Yeşil Vatan” temasının işlendiği derslerimizde bilinçlenmeye, bilinçlendirmeye devam edeceğiz” notuyla bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda yer alan görselde; bir sınıf tahtası üzerindeki, “Ders: Türkiye Cumhuriyeti, Konu:Yeşil Vatan, Sınıf Mevcudu: 85 milyon, Nöbetçiler: 19 milyon vatan evladı” bilgileri yer alırken, ‘Yaramazlık yapanlar’ başlıklı bölümün altına ise 'Ateş', 'Alev', 'Kıvılcım', 'Sel Can', 'Deprem', 'Volkan', 'Taşkın’ isimleri yazıldı.

‘DERSİNİ ÇALIŞMAYAN İKTİDARDIR’

MEB, afetlere neden olan etkenlere dikkat çekerken; afet öncesi tedbirsizlikleri, afet sırasındaki plansızlıkları göz ardı etti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise depreme hazırlanmayan okullar ve orman yangınlarında çalıştırılan öğretmenlere vurgu yaparak “MEB, öğrencilerimize ‘ödev’ vererek afetlere karşı bilinçlenmeyi anlatıyor. Ancak asıl ödevini yapmayan, dersine çalışmayan ve sınıfta kalan bizzat siyasi iktidarın kendisidir” diye konuştu.

‘HALKI DEĞİL RANTI TERCİH ETTİLER’

Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce okul ve hastanenin depreme dayanıksız durumda olduğunu söyleyen Özbay, “Kağıt üzerinde ‘güçlendirme yapılmış’ gösterilen birçok binada gerçekte hiçbir çalışma yapılmadı. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve hastalarımızın hayatı, bu plansızlığın ve rant anlayışının gölgesine mahkûm edildi. Plansız, koordinasyonsuz ve liyakatsiz yönetim yüzünden on binlerce yurttaşımız depremlerde hayatını kaybetti. Siyasi iktidar halkın yaşamını değil rantı; bilimi değil yandaş müteahhitleri tercih etti. Afetlere hazırlık yapmak yerine imar affı çıkaran, bilim insanlarının raporlarını yok sayan bu anlayış, halkın güvenliğini hiçe saymaktadır” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN CANI RANTTAN DEĞERLİ’

Orman yangınlarında kurumsal ve bilimsel hazırlık yapmak yerine öğretmenleri yangın işçisi gibi görevlendiren bir devlet aklıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Özbay, “Alınmayan önlemlerin bedelini öğretmene ödetmeye kimsenin hakkı yoktur” değerlendirmesinde bulundu. Siyasi iktidarın, afetlere karşı ödevini yapmadığını ve sınıfta kaldığını yineleyen Özbay, “Halkı korumayan; bilimi değil rantı rehber edinen bu anlayış, ülkeyi her geçen gün daha büyük risklere sürüklemektedir. Gerçek çözüm; bilimin rehberliğinde, şeffaf, hesap verebilir ve kamucu bir anlayışla mümkündür. Çocuklarımızın geleceğini, halkımızın yaşamını güvenceye almanın tek yolu budur. Artık yeter! Çocuklarımızın canı ranttan değerlidir” ifadelerini kullandı.