MEB çözümü sorunda buldu: Mülakatın yarattığı mağduriyete, mülakatlı çözüm

Mülakat mağduru öğretmenler mülakatta yaşadıkları haksızlıkları altı ay boyunca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünden dile getirdi. Ek atama talebi ile sorunlarına çözüm arayan bin 611 öğretmen konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemeler de 'mülakatların ve verilen puanların objektif kriterlere dayanmadığı' gerekçesiyle öğretmenleri haklı buldu. Bunun üzerine MEB, atamasını yapmadığı bin 611 mülakat mağduru öğretmenden, mağduriyeti mahkeme kararlarıyla belgelenen 9 öğretmeni yeniden mülakata çağırdı. Eğitimci Özgür Bozdoğan söz konusu gelişmeyi Cumhuriyet' değerlendirdi. Bozdoğan ‘mülakat mağdurlarının sorunu çözüldü algısı’ yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Sorunun çözümünün ‘Bin 611 mülakat mağduruna dönük ek atama yapmak’ olduğunu söyledi.

‘EŞİTSİZLİK YARATMASI KAÇINILMAZ’

Söz konusu kararı; mülakat mağdurlarının doğru bir şekilde haklarını aramalarından ve mülakatla ilgili sorunların kamuoyunda bu kadar çok tartışılmasından kaynaklı, ‘MEB’in bir manevrası’ olarak değerlendiren Bozdoğan MEB’in; 2024 KPSS'ye göre yapılacak olan atamalar için verdiği, ‘mülakat komisyonlarını alan temelli oluşturma’ kararı ile mülakat mağdurlarının iddialarını da dolaylı yoldan kabul etmiş olduğunu belirtti.

9 öğretmenin mülakata çağrılmasıyla işleyecek sürecin belirsizliğine dikkat çeken Bozdoğan, “Bu arkadaşlar atanırsa geçen sene aynı branştan atanan öğretmenler ne olacak? Bakanlığın yeniden mülakata çağırma kararı iyi düşünülmeden alınmış bir karar. Mülakatın yarattığı mağduriyetin çözümü yeniden mülakatla sağlanamaz. Soruna neden olan mülakatı ortadan kaldırmak gerekiyor. Mülakatın eşitsizlik yaratması kaçınılmaz bir durum” dedi.