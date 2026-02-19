MEB'den 81 ile 'Ramazan' talimatı: Bursa'da 170 okulda liste netleşti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla, ramazan ayı boyunca okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlanan etkinliklerde, öğrencilerin “milli ve manevi değerler” doğrultusunda eğitsel ve sosyal faaliyetlere katılımının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlığın resmi yazısında, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na atıf yapılarak eğitimin “ahlaki olgunluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yürütülmesi gerektiği” ifade edildi.

BURSA'DA 170 OKUL LİSTEYE ALINDI

Uygulamanın sahadaki yansımaları Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıkladığı programla somutlaştı. Kent genelinde toplamda 170 okulun bu kapsama alındığı kaydedildi. Özellikle Osmangazi (41) ve Nilüfer (32) ilçelerindeki yoğunluk dikkat çekerken; Yıldırım, İnegöl ve Karacabey gibi ilçelerin de yoğun biçimde iftar etkinleri gerçekleşecek.

"KAMUSAL EĞİTİM LAİK BİR ALANDIR"

Bursa’daki uygulamaya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Başkanı Deniz Ezer, kamusal eğitimin tüm yurttaşların eşit ve özgür biçimde yararlanması gereken laik bir alan olduğunu söyledi. Eğitimi tek bir din ya da mezhep ekseninde şekillendirmenin Anayasa’nın laiklik, eşitlik ve bilimsel eğitim ilkelerine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Ezer, eğitim kurumlarının inanç dayatmasının değil bilimsel, laik ve çoğulcu eğitimin alanı olması gerektiğini vurguladı.

"DİN KARŞITLIĞI DEĞİL, HAK SAVUNUCULUĞU"

Sürecin “gönüllülük esasına” dayandırılmasının bir savunma hattı olarak kullanıldığını belirten Ezer, laik ve bilimsel eğitim talep etmenin din düşmanlığı anlamına gelmediğini belirtti. "Bu durum toplumda bir gerilim yaratıyor" diyen Ezer, laik eğitimin inançlara karşı değil, inanç dayatmalarına karşı olduğunun altını çizerek konuştu. Okulların çocukların kendilerini güvende hissedeceği kamusal alanlar olması gerektiğini dile getiren Deniz Ezer, "Bu hakkı savunmak toplumun ortak geleceğini savunmaktır" diyerek sözlerini noktaladı.