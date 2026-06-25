MEB'den okul kantinleri ve yemekhaneleri hakkında yeni kararlar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefiyle, okul kantin ve yemekhanelerinde "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak.

MEB'in 2026-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Eylem Planı"ndan derlenen bilgilere göre, öğrenci, öğretmen, personel ve velilerin sağlıklı beslenme ile hareketli yaşam konularındaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecek.

Bu kapsamda, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" doğrultusunda, güvenilir gıdaya erişim ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Okul kantin ve yemekhanelerinde, artan ortam sıcaklıklarının neden olabileceği gıda güvenliği risklerine karşı "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak.

Okul menülerinde "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak.

Ayrıca, okullarda düzenli mikrobiyolojik analizleri yapılan, yüksek filtrasyonlu su pınarlarının yaygınlaştırılması planlanacak.

KİŞİSEL TERMOSLARIN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Okullardaki tüm kapalı alanlarda, doğal havalandırma esas alınarak temiz hava erişimi sağlanacak.

Bakanlığa bağlı 10 bin metrekare ve üzerindeki kapalı alana sahip kurumlarda, iç ortam hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak.

Bununla birlikte, çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termoslarının kullanımı yaygınlaştırılacak.

DÜŞÜK MALİYETLİ GÖLGELEME VE BİNA KABUĞU YAPILACAK

Okullarda aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı sınıflarda düşük maliyetli gölgeleme ve bina kabuğu iyileştirme uygulamaları yapılacak.

Öğretmen, öğrenci, personel ve velilere yönelik yüz yüze veya dijital platformlar aracılığıyla iklime dirençli okul ve erken uyarı eğitimleri düzenlenecek.

Yerel özelliklere uygun mevsiminde beslenme, iklime duyarlı hastalıklara yönelik beslenme ve gıda hijyeni eğitimleri verilecek. Bununla birlikte, okul kantini ve yemekhanelere tuzsuz diyet menüsü eklenecek, böbrek yetmezliği, alerjik astım gibi hastalıkları olan çocuklar önceliklendirilecek.

"SIFIR ATIK UYGULAMA YÖNERGESİ" HAZIRLANACAK

Diğer yandan, Bakanlık "yeşil okul" uygulamaları kapsamında okullarda sıfır atık yönetimi, su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre farkındalığına yönelik çeşitli uygulamaları da hayata geçirecek.

Okul ve kurumlarda "Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanacak.

Eğitim kurumları ve yurtlarda, su verimliliği sağlayan teknolojik donanımların mesleki ve teknik eğitim kurumlarında geliştirilmesi ve üretilmesi desteklenecek.

Okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri, okul bahçelerinde ise agroekolojik uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak.

Bakanlığın dijital platformlarında "Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı" oluşturulacak.

Okullardaki sosyal kulüplerin yıllık planlarına iklim eylemi ve çevre temalı etkinlikler dahil edilecek. Okul genelinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çevre farkındalık kampanyaları yürütülecek.