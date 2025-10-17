MEB’den okullara ‘Gazze kermesi’ çağrısı: Tarihlerin bugün bildirilmesi istendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Gazze’de yaşanan insani kriz nedeniyle Türkiye genelinde tüm okul türlerinde “Gazze Dayanışma Kermesi” düzenlenmesi yönünde çağrıda bulundu.
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Gazze halkının acılarını paylaşmak ve artan insani ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla” kermeslerin 20–24 Ekim 2025 haftasında yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Resmî yazıda, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin tarih bilgilerinin 17 Ekim Cuma günü saat 16.00’ya kadar ilgili forma işlenmesi istendi.
MEB tarafından paylaşılan internet adresi üzerinden kermes tarihleri ve okul bilgileri bildirilecek.
Yazıda ayrıca, “Mazlum Gazze halkıyla dayanışma göstermek ve insani ihtiyaçlara katkı sunmak” vurgusu öne çıktı.