MEB, Gazze’ye ÇEDES üzerinden para topluyor: ‘Samimiyetsiz siyasetin aracı okullar olamaz’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ÇEDES projesi kapsamında Gazze ile dayanışma adı altında 18-26 Ekim tarihleri arasında okullarda “ÇEDES Gazze için seferber" temalı kermesler düzenlenmesini istedi. Konuya ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Belirtilen tarihler arasında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul idarelerinin katılımıyla kermesler gerçekleştirilmesi, elde edilen gelirlerin daha sonra paylaşılacak olan hesap numaralarına yatırılarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yapılan kermesler ile ilgili raporların resmi yazı ile BelgeNet üzerinden Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesine fotoğraf, video vb. ise dinogretimi20@gmail.com eposta adresine gönderilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

‘DIŞ POLİTİKADAKİ TUTARSIZLIK DUYGUSAL ÇA ĞRILARLA ÖRTÜLMEK İSTENİYOR’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bu girişimin; laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışıyla bağdaşmadığını ve pedagojik etik açısından da kabul edilemez bir uygulama olduğunu ifade etti. İktidarın Gazze konusunda samimiyetsiz olduğunu belirten Özbay, “Trump’a ‘dostum’ diyenler, İsrail’le doğrudan veya dolaylı ticareti sürdürenler, ülkedeki Amerikan üslerini kapatmayanlar, devlet olarak hiçbir yaptırım uygulamayanlar, şimdi vicdanı temiz çocukları ve öğretmenleri propagandalarının aracı haline getirmeyi amaçlamaktadır. İktidarın dış politikadaki tutarsızlığı ve sorumsuzluğu, duygusal çağrılarla örtülmek istenmektedir. Bu tutarsız ve samimiyetsiz siyasetin aracı okullar olamaz, olmamalıdır” dedi.

‘OKULLAR YARDIM KAMPANYASI Y ÜRÜTME YER İ DEĞİLDİR’

Çocuklardan para toplanmasının büyük bir utanç olduğunu vurgulayan Özbay, “Okullar yardım kampanyası yürütme yeri değildir. Üstelik toplanan paraların yatırılacağı hesabın ‘sonradan bildirileceği’ belirtilmektedir. Bu, devletin en temel yönetim ilkesi olan şeffaflık ve denetim ilkesine tamamen aykırıdır. Daha önce yapılan yardım kampanyalarında da toplanan paraların nerelere gittiği de kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmamıştır. Yine aynı belirsizlik, aynı keyfilik ve aynı denetimsizlik sürmektedir. Eğitim kurumlarında para toplanması değil, bilgi üretilmesi gerekir. Ancak yıllardır okullara kaynak aktarılmadığı için, kermesler ve bağışlar normalleştirilmiş, eğitimdeki yoksulluğun üzeri öğretmen ve velilerin çabasıyla kapatılmaya çalışılmıştır. Bugün devlet, kendi görevini yapmadığı her alanda yükü öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin üzerine yıkmaktadır. Eğitim sistemini desteklemek yerine, öğretmenleri organizatör, öğrencileri bağışçı, velileri finans kaynağı haline getiren bu anlayış, hem ahlaken hem yönetsel olarak iflas etmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin mesleki saygınlığı, öğrencilerin duygusal bütünlüğü ve velilerin inancı istismar edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘OKULUN GÖREVİ, ÇOCUKLARA BAĞIŞ TOPLATMAK DEĞİL’

İktidarın okulları da kendi propaganda alanı haline getirdiğinin altını çizen Özbay, “MEB, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü eliyle adeta Diyanet’in taşra örgütü gibi davranmaktadır. Eğitim politikası, din politikası haline gelmiştir. Bu, laikliğe, Anayasa’ya, Cumhuriyetin temel felsefesine açıkça aykırıdır. Okulların duvarları arasına siyasi partilerin, tarikatların ve cemaatlerin siyaseti ve dini dayatmaları sokulamaz. Okulun görevi, çocuklara bağış toplatmak değil, onları özgür, sorgulayan, üretken bireyler olarak yetiştirmektir” diye konuştu.