MEB, İlim Yayma Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti ‘Kutlu doğum haftası’ için ortak Umre ödüllü yapay zeka eğitimi verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlim Yayma Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti; İslamlık elçisinin doğumunun yıldönümü gerekçesiyle Umre ödüllü yapay zeka eğitimi verecek. Tasarının tanıtımı için yapılan animasyonda İslamlık tarihinde ilk öğretmen olarak da kabul edilen Musab bin Umeyr ekran yüzü yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk yerine Musab bin Umeyr’i ön plana çıkarılması politikasına devam edilerek eğitimde Arap-İslam sentezinin ağırlık kazandığını görüldü.

“Ramazan Genelgesi” ile gericileşme konusunda tepkilerin odağı olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerici uygulamalarına bir yenisini ekledi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İslamlık elçisinin doğumunun bin 500. yıldönümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanlığı yaptığı İlim Yayma Vakfı ve “dinsel irticanın karargâhı” olarak bilinen İlim Yayma Cemiyeti’yle ortak bir tasarıya imza attı. “Haydi çocuklar” sloganlı ortak tasarı kapsamında; öğrencilere Umre ödüllü yapay zeka eğitimi verilecek.

NİSANDAN HAZİRANA KADAR SÜRECEK İZLENCE

Söz konusu eğitim izlencesi kapsamında ortaokul ve lise kademesinden öğrenciler eğitim tasarımına başvurabilecek. Tasarı kapsamında; 1 Nisan - 1 Mayıs arası ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek. Eğitimlerin ardından 10 Mayıs’a kadar öğrenciler “animasyon film”, “beste” ve “klip” kategorilerinden birine uygun eser hazırlayıp sunacak. Sunulan eserler 30 Mayıs’a kadar ön elemeden geçerek yarı finalistler belirlenecek. Belirleme işleminin tamamlanmasıyla 8 Haziran’a kadar seçici kurul her kategoride en iyi eserleri belirleyecek ve 11 Haziran’da ise ödül töreni düzenlenecek.

İLK ÜÇ ÖĞRENCİYE UMRE ÖDÜLÜ!

Eğitim izlencesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların sonunda; her kategoride ilk üçe seçilen öğrencilere Umre ziyareti ödülü verilecek. Bunun yanı sıra; ilk üçe oyun geliştirme eğitimi, ilk 250 öğrenciye yazılım dili eğitimi (Pyhton eğitimi) ödülleri de dağıtılacak.

TANITIM ANİMASYONUNDA MUSAB BİN UMEYR KULLANILDI

Söz konusu tasarı için yapay zekayla bir animasyon da hazırlandı. Animasyonda; elçinin Mekke’de İslamlık inancını bildirdiği Dârulerkam’da İslamlık’ı ilk kabul eden sahabelerden Musab bin Umeyr ana karakter olarak belirlendi. Animasyonda Musab’a yarışma ve etkinlik hakkında bilgilendirme yaptırıldı. Musab’ın animasyon canlandırmasına; “Beni Mekke’nin kalabalığı içinde hakikati arayan bir genç olarak tanırsınız. Aradığımı Dârulerkam’ın mütavazi odasında, kâinatın en büyük öğretmeninin dizinin dibinde buldum. Zaman değişir, araçlar değişir; ama hakikati taşımanın yolu değişmez. Bugün hikayeler yeni bir dille anlatılıyor ve o dilin adı yapay zeka” ifadeleri kullandırılarak, öğrenciler tasarıya davet ettirildi.

ARAP-İSLAM SENTEZİ AĞIRLIK KAZANIYOR

Musab bin Umeyr, ayrıca İslamlık tarihinde elçinin inancı yayması için Medine’ye görevlendirilmesi nedeniyle ilk öğretmen olarak da kabul ediliyor. Bu kapsamda MEB de özellikle imam hatip okullarında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk yerine Musab bin Umeyr’i ön plana çıkarıyor. Söz konusu tanıtım animasyonunda da Musab bin Umeyr’inin kullanılması bakanlığın bu politikayı geliştirdiğini ve eğitimde de Arap-İslam sentezinin ağırlık kazandığını gösteriyor.

‘PEYGAMBERİN DOĞUMU KALKAN OLARAK KULLANILIYOR’

İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz; söz konusu eğitim tasarımıyla bakanlığın 3 şeyi hedeflediğine işaret etti. Kutlu doğum haftasının FETÖ’nün uydurduğu bir şey olduğunu vurgulayan Filiz; “Burada Hz. Muhammed’in doğumu kalkan olarak kullanılarak; aslında bir genel müdürlük sınırında kalması gereken din eğitimini, eğitim-öğretim ve bilimin temeline koymak, eğitimden çağdaş değerleri çıkarıp dini değerleri yerleştirmek ve öğretmenlikte Atatürk’ün yerine Musab bin Umeyr’i koyarak Arap-İslam sentezini eğitimde pekiştirmek amaçlanıyor. Gelen tepkiler de peygamberin doğumuyla savuşturmak, yumuşatmak isteniyor. Zaten halkımız, peygamberimizin doğumuna yönelik Türk geleneğindeki mevlit okutulmasını sürdürür ki, buna da farklı kesimlerdeki insanlarımız katılır. Ancak burada Türk gelenekleri yerine Arap-İslam geleneğini yerleştirmeyi hedefliyorlar” dedi.