MEB’in 24 Kasım kampanyasına tepki: ‘Öğretmene değer; indirimle değil, hak teslim edilerek gösterilir’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım için öğretmenlere mobil internet ve mağazada indirim çeki kampanyası yapacağını duyurdu. Kampanyayı değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmenliği ticari ilişki ağlarının vitrinine yerleştiren bir anlayışın göstergesidir. Öğretmene değer; indirim kodlarıyla değil, hakları teslim edilerek gösterilir. 24 Kasım; market fişi dağıtarak değil, mesleki itibarı koruyarak kutlanır. MEB, öğretmeni hatırladığı tek gün olan 24 Kasım’da bile öğretmenin karşısına kamu kurumu gibi değil, özel şirket kampanya temsilcisi gibi çıkmaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri" konulu bir yazı gönderdi. 24 Kasım kapsamında öğretmenlere mobil internet, dakika ve iki mağazada hediye çeki kampanyasının yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu yazıya ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Yazı, öğretmenlik mesleğini 'kutsiyet' 'maarif davası' ve 'medeniyet' gibi ifadelerle uzun uzun yüceltirken; iş somut saygı göstermeye ve gerçek karşılık vermeye gelince bir kez daha ticari kampanya bültenine dönüşmektedir. Bir bakanlığın öğretmeni promosyonlara yönlendirmesi, hak kayıplarını gidermek yerine öğretmenliği ticari ilişki ağlarının vitrinine yerleştiren bir anlayışın göstergesidir. Yazıda 'medeniyet köprüsü kuran', 'erdemli nesiller yetiştiren', 'yeşil vatanın bekçisi' olan öğretmenden bahsedilmekte; fakat bu niteliklerin gerektirdiği ekonomik ve mesleki koşulların iyileştirilmesine dair tek bir somut adım, tek bir net ifade dahi bulunmamaktadır" dedi.

‘MARKET PROMOSYONUYLA ÖLÇÜLMEZ’

Gerçek tabloyu, “Geçim derdine mahkum edilen öğretmenler, temizlik görevlisi dahi bulunmayan okullar, yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan eğitim çalışanları, güvenlik ve altyapı eksiklikleri…” olarak özetleyen Özbay, "Buna rağmen Bakanlığın 24 Kasım vizyonu; teşekkür, iyileştirme, hakkın teslimi veya bir yol haritası değil, telekom operatörü kampanyaları ve market çeklerinden ibaret bırakılmıştır. Yazının öğretmene biçtiği değer de açıkça budur: 10 GB internet, 500 dakika konuşma, 200 TL market çeki, 400 TL kitap indirimi… Bir mesleğin itibarı market promosyonuyla ölçülmez; öğretmene değer, indirim kodlarıyla değil, hakları teslim edilerek gösterilir. Bir bakanlığın vizyonu ise süslü hamasetle değil; gasp edilen öğretmen haklarını iade edecek, mesleği güçlendirecek somut adımlarla anlaşılır. Bu yazı; öğretmenin gerçek taleplerini yok sayan, meslek itibarını kampanyalarla geçiştiren, 24 Kasım’ı bir reklam duyurusuna indirgeyen bir bakış açısını yansıtmaktadır” diye konuştu.

‘ÖĞRETMENİN AY SONUNU GETİREMEMESİ GÖRÜNMÜYOR’

Özbay sözlerini şöyle tamamladı: “Sözde ‘Aile Yılı’ ve ‘Yeşil Vatan’ temaları dile getirilirken, öğretmenin kendi ailesinin ay sonunu getiremediği, okul bahçelerinin bakımsız olduğu gerçeği bilinçli biçimde görmezden gelinmektedir. Oysa 24 Kasım; market fişi dağıtarak değil, özlük haklarını güçlendirerek, yaşam koşullarını iyileştirerek ve mesleki itibarı koruyarak kutlanır. Bu yazı, bir kez daha göstermektedir ki: Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmeni hatırladığı tek gün olan 24 Kasım’da bile öğretmenin karşısına bir kamu kurumu gibi değil, adeta bir özel şirket kampanya temsilcisi gibi çıkmaktadır. Öğretmenlerin talebi ne süslü sözlerdir ne de promosyonlardır; hak ettiği saygı, iyileştirilmiş ekonomik koşullar, yaşam güvencesi, mesleki onur ve laik-bilimsel eğitimi güçlendirecek gerçek bir politikadır.”