MEB kaos ortamı yarattı: 2 ay sonra sınava girecek öğrencileri öğretmenlerinden ayırdılar

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Proje okullarındaki öğretmen kıyımına tepkiler sürüyor. Özellikle son sınıfta okuyan ve iki ay sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler öğretmenlerinin okuldan sürgün edilmesinden dolayı üzüntü duyuyor. Proje okullarına ilişkin atama takvimini eleştiren eğitimci Nurcan Korkmaz, “Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) plansız, programsız ve "Ben yaptım oldu" mantığıyla hareket ettiği birçok örnekten sadece biri. Okulun bitmesine ve üniversite sınavına bu kadar az bir zaman kalmışken okullarda bir kaos ortamı yarattılar” dedi.

‘ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ HİÇE SAYIYORLAR’

Atamalarda objektif bir kriter söz konusu olmadığı gibi atama takviminde de bir kriter ve planlamadan söz etmenin mümkün olmayacağını ifade eden Korkmaz, “Bu okullarda öğrenim gören çocukların neredeyse hepsi akademik başarısı oldukça yüksek ve üniversite sınavlarında en başarılı olan öğrenciler... O yüzden okulun bitmesine ve üniversite sınavına bu kadar az bir zaman kalmışken okullarda bir kaos ortamı yaratmak, bu çocukların geleceğini hiçe saymak anlamına geliyor. Eğitimde planlama esastır. Ancak bu tür uygulamalar bir plan programa bağlı olarak yürütülmediğinde eğitim öğretimin aksaması ve geri dönülmez sorunlar yaşanması kaçınılmaz. Bu nedenle proje okullarına öğretmen atamaları da mutlaka yıl içinde öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi ile birlikte olmalı. Plansızlık öğretmeni de dönemin ortasında mağdur ediyor, öğrenciyi de, okulların iş ve işleyişi de aksıyor” diye konuştu.