MEB, milli eğitim müdürlükleri yönetmeliğinde ÖMY ile TYMM’ye yönelik düzenleme yaptı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 07:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); Öğretmenlik Meslek Yasası (ÖMY) ile öğretmen atamalarında sistem değişikliğine gitti ve Milli Eğitim Akademisi ile atama sisteminde fakültenin ardından bir eğitim süreci zorunluluğu daha getirdi. Bakanlık; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) adlı öğretim izlencesiyle (müfredat) de eğitimde dinci/gerici anlayışı arttırdı. Bakanlığın bu iki uygulamasına ilişkin başta eğitimciler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden tepkiler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise tepkilere karşın mevzuatı ÖMY ile TYMM’ye yönelik düzenlemeyi sürdürüyor.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ YÖNETMELİĞE EKLENDİ

MEB, dün Resmi Gazete’den yeni Millî Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ni yayımladı. Bakanlık yeni yönetmelikle milli eğitim müdürlüklerinin ÖMY ve TYMM’yle bütünleşikleştirilmesini sağladı. Açıklanan yeni yönetmeliğe Milli Eğitim Akademisi eklendi. Yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde yer alan “Öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri” bölümü çıkarılarak, ilgili bölüme “Mesleki gelişim şubesi” başlığıyla Milli Eğitim Akademisi eklendi. Böylece; milli eğitim müdürlükleri ile Milli Eğitim Akademisi arasında “öğretmen yetiştirilmesine yönelik plan, tasarım ve işleyiş kapsamında eşgüdümü sağlandı.

DİN ÖĞRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI GÖREVİ GETİRİLDİ

Yönetmelik değişikliği kapsamında ise din öğretimi hizmetleri şubesinin görevleri de genişletildi. Bu kapsamda daha önce yönetmelikte yer almayan söz konusu şubeye; bakanlıkça belirlenen izlenceler doğrultusunda eğitim kurumlarında din ve ahlâk eğitim-öğretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, imam hatip ortaokullarında ve Anadolu imam hatip liselerinde hafızlık eğitimine yönelik yapılan çalışmaları yürütmek görevleri de verildi.