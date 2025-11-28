MEB ve ÖSYM'den yeni soru modeli çalışması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 12:58:00
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' diye isimlendirilen proje kapsamında yeni soru modelinin geliştirilmesine yönelik Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile iş birliğinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; düzenlenen çalıştaylara bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor.

ÖĞRENCİLERİN KONULARI ANLAMASINI ESAS ALIYOR

Geliştirilecek olan soru modelinin; öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlandığı belirtiliyor.

