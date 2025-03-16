MEB’den okullara haftada üç gün çalışan temizlik ve güvenlik personeli yazısı: Görevleri 28 Mart’ta bitiyor

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:17

Okulların temizliği ve güvenliği konusunda yoğun eleştiri alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temizlik ve güvenlik personeli eksikliğini kalıcı değil geçici istihdam politikalarıyla çözmeye çalıştı. Toplum Yararına Program (TYP) ile haftanın sadece üç günü, 8 bin 447 TL ile temizlik ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması hedeflendi. Ancak bu, sorunlara çözüm olmadı. Son olarak bakanlık tarafından okullarda söz konusu program çerçevesinde çalışan temizlik ve güvenlik personelinin görev süresinin 28 Mart itibarıyla sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı bildirildi.

‘YÜK VELİLERİN SIRTINDA’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, TYP kapsamında alımlar yapıldığında MEB’i uyardıklarını anımsattı. Özbay, “Her zamanki gibi gerçekleri duymak istemeyen, sorunları görmezden gelen MEB, oluşacak yeni kaosun da sorumlusudur. Okulların kapanmasına iki ay varken bu kritik dönemde eğitim kurumları nasıl ayakta kalacak? Bakanlığın umurunda mı? Temizlik personeli olmadan hijyen nasıl sağlanacak? Güvenlik personeli olmadan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının güvenliği nasıl temin edilecek? MEB, okulları, öğrencileri ve eğitim emekçilerini yine çaresiz bırakmayı tercih etmiştir. Eğitimin her adımını paralı hale getirmiştir, tüm yükü yine velilerin sırtına yüklemeye devam etmektedir” diye konuştu.

‘VERGİLER SİZİN İÇİN DEĞİL’

Özbay, “Vergiler siz rahat koltuklarınızda, tertemiz odalarınızda oturun diye değil, halk için ve ülkenin geleceği içindir. 100 yıllık Cumhuriyetin 2. yüzyılında sayenizde 20 bine yakın köy okulunun kapısında kilit var, temizlemediğiniz okullar adeta ahıra dönüştü. Bu plansız ve sorumsuz kararın derhal gözden geçirilmesini, okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretime devam edebilmesi için personel eksikliğinin acilen giderilmesini talep ediyoruz” dedi.