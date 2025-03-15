MEB’in gönderdiği yazının aksine, öğretim izlencesi için görüş almadığı belirtildi: Danıştay yanıltıldı iddiası

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

MEB’in Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’den öğretim izlencesinin hazırlanmasına ilişkin değil “K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli” için görüş istediği ortaya çıktı.

MAHMUT ÖZER İMZALI

MEB dava kapsamında öğretim izlencesinin hazırlık sürecindeki yapılan çalışmaları Danıştay’a sundu. Bakanlık, öğretim izlencesinde kullanılan kavramsal, sosyal-duygusal öğrenme, okuryazarlık ve alana özgü beceriler ile eğilimlere ilişkin Türk Eğitim Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Reformu Girişimi, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-BirSen ve Eğitim-İş gibi sivil toplum örgütlerinden görüş ve öneriler alındığını belirtti.

Cumhuriyet söz konusu belgeye ulaştı. Bakanlığın, kendi sunduğu belgesiyle davada yanıltıcı bir bilgi oluşturduğu ortaya çıktı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı belgede, “öğretim izlencesi hazırlanma” amacı belirtilmeden “K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli”nden bahsederek söz konusu kurumlardan görüş istedi.

‘GEÇMİŞİ YENİDEN YAZIYOR’

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yetkilileri, söz konusu belge hakkında bakanlığa öneri ve görüşlerini sunmadıklarını belirtirken bakanlığın öğretim izlencesine yönelik de kendilerinden görüş ve öneri istenmediğini kaydetti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Müfredatla ilgili ilk bilgiyi Mayıs 2024’te kamuoyuyla aynı anda öğrendik. Ama MEB hiç sıkılmadan diyor ki: ‘Hayır, biz size de sorduk.’ MEB, geçmişi yeniden yazmayı tercih ediyor” dedi.

Eğitim-Sen Genel Sekteri Zülküf Güneş de “Bizden müfredata ilişkin görüş istenmedi. İstenseydi toplumun ve çocukların pedagojik ihtiyaçlarına yönelik görüşlerimizi iletirdik. Bilimsel, laik bir eğitim temelinde görüşlerimizi sunardık” ifadelerini kullandı.