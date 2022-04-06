MEB'in 'övündüğü' sistem çöktü: 'İş bulamadılar' diye okullarından oldular
AKP iktidarının ve MEB'in her fırsatta öğrenci sayısını 3 ayda yüzde 158 artışla 410 bine çıkarmakla övündüğü sistem çöktü. Okulunu bırakıp maaş ve iş garantisi verildiği için mesleki eğitim merkezine geçen on binlerce öğrenci; 2 ay içinde iş bulamayınca okullarından oldu. Örgün eğitimden kaydı silinen öğrenciler, şimdi açık öğretime gönderilecek.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'in ‘iş ve maaş
garantisi' sözü ‘devlet işe yerleştirecek' gibi algılandı. On binlerce lise
hatta üniversite öğrencisi ‘iş ve maaş' umuduyla geçen aralık ayında Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bünyesine açılan Mesleki Eğitim Merkezi
Programı'na (MESEM) geçti.
Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre; öğrenciler, maaşlı
çalışıp, lise diploması alma umuduyla MESEM'e akın etti. Talep patlaması olunca
MEB kayıtları, 4 Şubat'a kadar uzattı. Bakanlık, önceki gün MESEM'de kayıtlı
öğrenci sayısının 3 ayda yüzde 158 artışla, 159 binden 410 bine çıkardıklarını
gururla açıkladı.
İŞ BULAMAYEN ÖĞRENCİYİ ‘SİSTEM’ SİLİYOR
Öğrencilere, ‘Haftanın bir günü okula gelerek, lise diploması alabilirsiniz' denilen programa kayıt yaptıran 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u (1275 TL) ve 12. sınıf öğrencilerine yüzde 50'si (2125 TL) maaş olarak İşsizlik Fonu'ndan ödenecek. Oysa, 2 ay içinde öğrenci eğer bir iş bulamaz veya bulduğu işten atılıp, yeni bir iş bulamazsa örgün öğretimden ilişiği kesilip, açık liseye gönderilecekti.
Bakanlık şimdi
410 bin olan öğrenci sayısını yıl sonuna kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.
Ama, 2 ay içinde kendi çabasıyla iş bulamayan on binlerce öğrencinin kaydını
sistem otomatik siliyor.
İŞVERENLER ÜCRET ÖDEMİYOR
Okul müdürleri, öğrenci sayısının artması için MEB'in kendilerine baskı yaptığını söylüyor. Öğrenci sayısı azalmasın diye 2 ayda iş bulamayanlar sistemde gizleniyor. Müdürler, 10 binlerce öğrenciyi sistemin otomatik olarak okuldan atacağını söyledi.
Öğrenci iş bulsa da maaşı İşsizlik
Fonu'ndan devletin ödüyor. İşverenler, çalışan öğrencilere ücret ödemiyor.
Öğrenciye yaz tatili, ara tatil, yarıyıl tatili yok. İşçiler gibi yılda 1 ay
izinleri var.
İSTANBUL İLK SIRADA
Mesleki Eğitim Merkezlerinde en çok öğrenci olan 5 il şöyle:
- İstanbul: 309 bin 510
- Gaziantep: 17 bin 413
- Adana: 17 bin 339
- Mersin: 16 bin 317
- Hatay: 16 bin 154
“2 AYDA NASIL İŞ BULSUN?”
Sözcü’ye konuşan Eğitim Uzmanı Maksut Balmuk, “Sosyolojik ve
pedagojik olarak çok tehlikeli bir durum var. Zorunlu eğitim çağındaki
öğrencileri okula teşvik etmesi gereken MEB, bu sistemle öğrencileri örgün öğretimden
okul dışına açık öğretime itiyor. Çocuklar küçük yaşta patron baskısına maruz kalıp,
eğitim dışına çıkarılıyor” dedi.
Balmuk, “Bakanlık, ‘Çocukları sistem içine alıyoruz, iş yerlerinde çalışıp, ailelerine ekonomik katkı sağlayacaklar' dedi. Okulu bırakıp MESEM'e koşan öğrenciler şimdi iş bulamadıkları için okullarından da oldu. Yetişkinler iş bulamazken, öğrenciler 2 ayda nasıl iş bulsun?” diye konuştu.
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