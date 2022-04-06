MEB'in 'övündüğü' sistem çöktü: 'İş bulamadılar' diye okullarından oldular

06 Nisan 2022 Çarşamba, 08:44

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'in ‘iş ve maaş garantisi' sözü ‘devlet işe yerleştirecek' gibi algılandı. On binlerce lise hatta üniversite öğrencisi ‘iş ve maaş' umuduyla geçen aralık ayında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bünyesine açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı'na (MESEM) geçti.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre; öğrenciler, maaşlı çalışıp, lise diploması alma umuduyla MESEM'e akın etti. Talep patlaması olunca MEB kayıtları, 4 Şubat'a kadar uzattı. Bakanlık, önceki gün MESEM'de kayıtlı öğrenci sayısının 3 ayda yüzde 158 artışla, 159 binden 410 bine çıkardıklarını gururla açıkladı.

İŞ BULAMAYEN ÖĞRENCİYİ ‘SİSTEM’ SİLİYOR

Öğrencilere, ‘Haftanın bir günü okula gelerek, lise diploması alabilirsiniz' denilen programa kayıt yaptıran 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'u (1275 TL) ve 12. sınıf öğrencilerine yüzde 50'si (2125 TL) maaş olarak İşsizlik Fonu'ndan ödenecek. Oysa, 2 ay içinde öğrenci eğer bir iş bulamaz veya bulduğu işten atılıp, yeni bir iş bulamazsa örgün öğretimden ilişiği kesilip, açık liseye gönderilecekti.

Bakanlık şimdi 410 bin olan öğrenci sayısını yıl sonuna kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Ama, 2 ay içinde kendi çabasıyla iş bulamayan on binlerce öğrencinin kaydını sistem otomatik siliyor.

İŞVERENLER ÜCRET ÖDEMİYOR

Okul müdürleri, öğrenci sayısının artması için MEB'in kendilerine baskı yaptığını söylüyor. Öğrenci sayısı azalmasın diye 2 ayda iş bulamayanlar sistemde gizleniyor. Müdürler, 10 binlerce öğrenciyi sistemin otomatik olarak okuldan atacağını söyledi.

Öğrenci iş bulsa da maaşı İşsizlik Fonu'ndan devletin ödüyor. İşverenler, çalışan öğrencilere ücret ödemiyor. Öğrenciye yaz tatili, ara tatil, yarıyıl tatili yok. İşçiler gibi yılda 1 ay izinleri var.

İSTANBUL İLK SIRADA

Mesleki Eğitim Merkezlerinde en çok öğrenci olan 5 il şöyle:

İstanbul: 309 bin 510

Gaziantep: 17 bin 413

Adana: 17 bin 339

Mersin: 16 bin 317

Hatay: 16 bin 154

“2 AYDA NASIL İŞ BULSUN?”

Sözcü’ye konuşan Eğitim Uzmanı Maksut Balmuk, “Sosyolojik ve pedagojik olarak çok tehlikeli bir durum var. Zorunlu eğitim çağındaki öğrencileri okula teşvik etmesi gereken MEB, bu sistemle öğrencileri örgün öğretimden okul dışına açık öğretime itiyor. Çocuklar küçük yaşta patron baskısına maruz kalıp, eğitim dışına çıkarılıyor” dedi.

Balmuk, “Bakanlık, ‘Çocukları sistem içine alıyoruz, iş yerlerinde çalışıp, ailelerine ekonomik katkı sağlayacaklar' dedi. Okulu bırakıp MESEM'e koşan öğrenciler şimdi iş bulamadıkları için okullarından da oldu. Yetişkinler iş bulamazken, öğrenciler 2 ayda nasıl iş bulsun?” diye konuştu.