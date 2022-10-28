Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında düzenleme
Metro İstanbul, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a kadar, haftanın 7 günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.
Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 27, 2022
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 30 Kasım’a kadar; haftanın yedi günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve bu süre zarfında Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/P6lEb1nx3P
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