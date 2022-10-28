Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında düzenleme

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi.

#MetroDuyuru #M7

Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 30 Kasım’a kadar; haftanın yedi günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve bu süre zarfında Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/P6lEb1nx3P