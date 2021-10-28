Meclis gündemine taşındı: Tersanelerde peşkeş iddiası

28 Ekim 2021 Perşembe, 18:03

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Madenci Gemi Sanayi’yi gündeme taşıdı.

1 Nisan 1980'de Zonguldak, Karadeniz Ereğli'sinde kurulan tersanenin 2008 krizinde etkilendiğini söyleyen Erel, "Bugün itibari ile devletimizin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tersanenin tahsis taahhütlerini yerine getirilmediği kanaatine varılıp tahliye edilmesine karar verilmiş ve tersane alanına el konularak ihaleye yolu ile devrine karar verilmiştir. Maalesef burada şirketin hakkı yenilerek kendi sermayesiyle yaptığı tahsisli arazi başkalarına ihale yolu ile peşkeş çekilmek istenmektedir" dedi.

Kurum'a yöneltilen sorular şöyle:

"Krz. Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yatırım tutarı tespiti yapılması istenilmiş ve yapılan mahkeme tespitinde meblağ 38.581.056 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin taahhüt ettiği yatırım olan 25 milyonun üzerindedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise yatırım tutarının 8.260.599 TL olduğunu belirterek tahliyesini istemiştir. Bu rakama nasıl ulaşıldığı belirtilmemiştir.

Mahkemece yapılan tespit mi dikkate alınacaktır? Yoksa Milli Emlak Genel Müdürlüğünün hangi kriterlere göre belirlendiği belli olmayan tutar mı dikkatte alınarak hukuksuz şekilde şirketin tahliyesi talep edilecektir? Mahkemece belirlenen değeri dikkate almayı düşünüyor musunuz?

Taşeron işçi her hukuki süreçte asıl işverenin personeli olarak ve hak edişlerinin asıl ödemesi asıl işveren tarafından yapılırken, bu istihdamı asil işverenin yarattığı nasıl sayılmamaktadır? Sigorta evraklarında gözüken çalışma yeri ve bu taşeronların istihdam yaratmasındaki unsur asıl işverendir. Bu duruma göre taşeron işçilerinin asıl işveren olan şirketin işçisi olarak kabul etmeyi düşünüyor musunuz?

5084 nolu kanun mülga olmuştur ve daha sonra tahsis ettiğiniz tersane alanları 4706 sayılı kanunla çıkmıştır. 5084 nolu kanun mülga olduğu halde şirkete neden 4706 sayılı kanun uygulanmamaktadır?

Mülga 5084 sayılı kanuna göre tarafımızdan 187.331.296 TL talep edilirken aynı tersanenin 4706 sayılı kanun dikkate alınarak 35 milyon 865 bin 875 TL ihaleye çıkartma hukuka uygun mudur?

Yargılama süreci devam ettiği halde tersanenin satışa çıkarılması hakkaniyete ve hukuka uygun mudur? İhale işlemlerini yargılamanın sonuna ertelemeyi düşünüyor musunuz?”