Meclis’in geçen seneye göre bütçe artışı MHP’nin bile dikkatini çekti: Kaynağı kendine buldu

Toplumun birçok kesimi geçim sıkıntısına karşı Meclis’ten kendileri için düzenleme beklerken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis bütçesinin yeni yıldaki artışı MHP’nin de dikkatini çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı “Mesela, hizmet alımlarında yüzde 55.9, tedavi ve cenaze giderlerinde yüzde 131, cari transferler toplamında yüzde 92.6, sermaye giderleri toplamında yüzde 496.7 artış bulunmaktadır” diyerek artışlarla ilgili bilgi istedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu artışların önceki dönem milletvekillerinin sağlık harcamaları, Meclis’in yeni bina ihtiyacı gibi konulardan kaynaklandığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Meclis’in yeni yıla ilişkin bütçesi görüşüldü. Bu sırada Meclis’in bazı harcamalarında geçen yıla göre yapılan artış, milletvekillerinin dikkatini çekti. Bu artışları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a soran MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Ortalamanın üzerinde bir artış söz konusu. Mesela, hizmet alımlarında yüzde 55.9, tedavi ve cenaze giderlerinde yüzde 131, cari transferler toplamında yüzde 92.6, alt kalemler itibarıyla Hazine yardımlarında yüzde 137.3, hane halkı ve işletmelere yapılan transferlerde yüzde 80.6 artış bulunmakta. Yine, sermaye giderleri toplamında yüzde 496.7 artış bulunmaktadır. Bunlarla ilgili, komisyonumuza bilgi verilirse memnun olacağız” dedi.

İYİ Partili Selcan Taşcı da Meclis bütçesinin yüzde 5,8’inin RTÜK’e ayrılmasını eleştirerek “Muhalif seslerin başının üzerinde sallanan Demokles kılıcı olmak dışında ne yapıyor RTÜK? Hangi faaliyeti buradan alacağı 1 milyar 583 milyon 976 bin TL oranında faydaya dönüşecek?” sorusunu yöneltti.

SAĞLIK HARCAMALARINA 3 MİLYAR

Vekillerin sorunlarına yanıt veren Kurtulmuş, Meclis’in bir mekan sorunu yaşadığını ve bunun için yeni bir binaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu konuda bir kamu kurumu ile görüştüklerini söyleyen Kurtulmuş, anlaşma sağlanırsa yeni bina için bir harcama yapılmayacağını aktardı. Yine cari transferlerdeki artışlara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, bu harcamaların önceki dönem milletvekillerinin sağlık harcamalarını kapsadığını belirtti.

Kurtulmuş “3 milyar 170 milyon liralık bir sağlık giderleri söz konusudur” dedi. Kurtulmuş, bu harcamalara “tasarruf tedbirleri” üzerinden gelen eleştirilere karşı da “Tasarruf tedbirleri paketinde Meclis kapsam dışıdır. Biz de kapsam dışında olmamıza rağmen üç yıldır uyuyoruz. TBMM 41 kamu kurumu içerisinde 26. sırada olan bir yerdir ve bu bütçeyi inanın ki kuruşu kuruşuna hesap ederek çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Bütçe görüşmelerinin sonunda İYİ Parti, “vatandaşların ağır yaşam maliyetleriyle mücadele ettiği bir dönemde TBMM’de sermaye harcamalarının bu derece artırılması doğru değildir” diyerek bütçenin 2 milyar TL düşürülmesi için önerge verdi. Ancak önerge kabul edilmedi. Meclis bütçesi de geldiği haliyle komisyonda kabul edildi. Meclis’in komisyonda kabul edilen bütçe teklifine göre 2026’da mal ve hizmet alım giderleri için 2 milyar 601 milyon 928 bin TL, sermaye giderleri için 4 milyar 794 milyon 534 bin TL, tedavi ve cenaze giderleri için 483 milyon 25 bin TL ödenmesi öngörülüyor.