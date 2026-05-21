Meclis'te Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni

21.05.2026 13:59:00
ANKA
Meclis'te Hasan Hüseyin Balak için cenaze töreni

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Hasan Hüseyin Balak için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

BÜLENT ARINÇ DA KATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Balak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis personeli katıldı.

21. DÖNEM TOKAT MİLLETVEKİLİYDİ

1945 yılında Tokat’ta doğan Hasan Hüseyin Balak, Polis Akademisi mezunuydu. Emniyet teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Balak, Bitlis, Giresun ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Balak, 21. Dönem Tokat Milletvekili olarak görev yaptı.

