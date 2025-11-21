Meclis'te komisyon kurulmuştu: Adalet Bakanı Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda 'suç işleyen ve suça sürüklenen çocuklar'la ilgili araştırma komisyonu kurulmasını değerlendirdi.

Komisyonun kurulmasını, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini tüm yönleriyle ele almanın ve çocukları toplumsal hayata hazırlamak için kıymetli bir adım olarak nitelendiren Tunç, şunları kaydetti:

"Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır. Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal, gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."