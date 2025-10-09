Meclis’te Öcalan gerilimi: İktidar Demirtaş önergesini reddetti

Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a gitmesi tartışılırken, DEM Parti’nin başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Kobani Davası tutuklularının serbest bırakılmamasıyla ilgili verdiği önergeye iktidardan “Yargılama süreci devam ediyor” yanıtı geldi.

DEM Parti, TBMM Genel Kurulu’nun aynı oturumunda Meclis’te Öcalan lehine slogan atılmasını “Öcalan kimseye savaş açmış değil ama Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle çatışmayı bitirmeye çalışan sürecin aktörüdür. Kürtler Öcalan’ı temsilci olarak tarif ediyor” ifadeleriyle savundu.

Yeni çözüm süreci kapsamında hafta boyunca tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği tartışılırken, DEM Parti önceki gün Meclis’e verdiği önerge ile başta Demirtaş olmak üzere Kobani Davası kapsamında tutuklu olan siyasilerin AİHM kararlarına göre serbest bırakılmamasının yaratacağı zararların araştırılmasını istedi.

Önerge üzerine söz alan DEM Partili Nevroz Uysal Aslan “Kobani Davası’na ilişkin bugüne kadar çok sayıda araştırma önergesi verdik. Umuyoruz ki bu sonuncu olur, kabul edilir ve tüm hukuksuzluklarla yüzleşilir. AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı, tutukluluğun hiçbir hukuki temele dayanmadığını bir kez daha tescilledi. Bugüne kadar tahliyeyi engellemek için başvurulan yöntem, yargıyı geciktirme stratejisiydi. Ancak bu stratejiye son verilmeli” ifadelerini kullandı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

DEM Parti’nin önergesine karşı söz alan AKP’li Murat Alparslan ise Kobani olayları nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek “Bir şiddet çağrısı, sokakların aleve verilmesi, kaos vardı. Bu bir siyasi dava mı? Onun da kabulü mümkün değil çünkü ortada bir olay var, bu olayın mağdurları var, toplanan deliller var, failleri var ve kamuoyunun gözü önünde süregelen bir yargılama var” dedi. Bu sırada DEM Partililer laf atarak Alparslan’a AİHM kararlarını anımsattı. Alparslan ise “Yargılama devam etmektedir. Devam ettiği süre içerisinde de burada herhangi bir görüşme yapılmasının, bir karar alınmasının mümkün olmadığı hepimizce malumdur” savunmasını yaptı ve DEM Parti’nin önergesi reddedildi.

ÖCALAN ‘BAŞ MÜZAKERECİ VE TEMSİLCİ’

Öte yandan; DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Meclis’te terörist başı Öcalan’ın lehine sloganlar atılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kürtlerin Öcalan’ı temsilci seçtiğini savunan Koçyiğit “Öcalan kimseye savaş açmış değil ama yüz yıllık Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle tam da savaşı ve çatışmayı bitirmeye çalışan, bu nedenle 27 Şubat çağrısını yapan, örgütüne fesih ve silah bırakma çağrısı yapan sürecin aktörüdür. O anlamıyla, ortada Kürt sorununu hukuki ve siyasi zemine çekmeye çalışan sürecin aktörü ve Kürt halkının baş müzakereci olarak tariflediği bir siyasi kişilik vardır” dedi. İYİ Parti’nin bu sözlere itiraz etmesi üzerine Koçyiğit “Kürtler Sayın Öcalan’ı temsilci olarak tarif ediyor” dedi.